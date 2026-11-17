SeaBird Exploration wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass SeaBird Exploration für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,027 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 6 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 64,2 Millionen USD, was einem Umsatz von 511,8 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,124 USD, gegenüber 0,540 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 274,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net