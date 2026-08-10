Sea Aktie 38497535 / US81141R1005
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sea informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Sea wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sea im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,859 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,32 Prozent auf 7,12 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Sea noch 5,26 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 25 Analysten durchschnittlich bei 30,39 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 22,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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