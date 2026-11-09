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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sea gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sea wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,941 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sea ein EPS von 0,630 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Sea nach den Prognosen von 9 Analysten 8,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,99 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 31,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
Analysen zu Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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