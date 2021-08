Ausblick: Scout24 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strukturierte Produkte: Gab es Trends im 1. Halbjahr 2021? | BX Swiss TV

Was hat sich im 1. Halbjahr bei den Strukturierten Produkten bewegt? Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Dominique Böhler, Head of Public Distribution Switzerland der Société Générale. Im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss gibt Dominique Böhler einen Einblick welche Basiswerte besonders gefragt waren und ob es über die letzten Jahre zu Verschiebungen gekommen ist. Weiter wagt Dominique Böhler einen Ausblick, in welche Richtung es gehen könnte.