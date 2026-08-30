Science Applications International Aktie 22340570 / US8086251076
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Science Applications International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Science Applications International wird am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Science Applications International ein EPS von 2,71 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,76 Milliarden USD gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,26 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Science Applications International Corp When Issued
|
07:01
|Ausblick: Science Applications International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Science Applications International präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.05.26
|Ausblick: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.03.26
|Erste Schätzungen: Science Applications International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)