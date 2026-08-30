Ausblick: Science Applications International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Science Applications International wird am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Science Applications International ein EPS von 2,71 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,76 Milliarden USD gegenüber 1,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,18 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 7,19 Milliarden USD, gegenüber 7,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch