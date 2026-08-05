Scholar Rock Aktie 41623961 / US80706P1030
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Scholar Rock gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Scholar Rock wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,841 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scholar Rock noch -0,980 USD je Aktie verloren.
Scholar Rock soll in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,184 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,290 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 6,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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