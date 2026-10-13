Schloss Bangalore Aktie 145417798 / INE0AQ201015
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13.10.2026 07:01:06
Ausblick: Schloss Bangalore zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Schloss Bangalore äussert sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Schloss Bangalore noch 2,35 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,77 Milliarden INR gegenüber 3,11 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
19 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,19 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 12,43 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,15 Milliarden INR, gegenüber 15,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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