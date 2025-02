Ausblick Schindler: Jahresgewinn von 995 Millionen Franken erwartet

Ebikon (awp) - Der Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler veröffentlicht am Mittwoch, 12. Februar, das Geschäftsergebnis 2024. Zum AWP-Konsens haben insgesamt neun Analysten beigetragen.

2024 (in Mio Fr.) AWP-Konsens 2023 Auftragseingang 11'377 11'439 Umsatz 11'354 11'494 - Wachstum in LW (in %) 1,9 7,4 EBIT adj. 1'352 1'255 - Marge (in %) 11,9 10,9 EBIT 1'264 1'188 - Marge (in %) 11,1 10,3 Reingewinn 995 935 (in Fr.) Dividende je Aktie* 5,09 5,00 * Dividende je Aktie 2023: 4,00 Fr. ordentliche plus 1,00 Fr. Jubiäumsdividende

FOKUS: Kurz vor Weihnachten hat Schindler bereits erste Angaben zu den Jahresergebnissen gemacht: Umsatzwachstum und EBIT-Marge würden im Rahmen des Ausblicks 2024 erwartet und auch der mittelfristige Ausblick bleibe bestätigt, hiess es (s. Ziele). Weiterhin schwach dürfte der Immobilienmarkt in China geblieben sein. Dagegen läuft das Service- und Modernisierungsgeschäft besser. Während beim Umsatz ein leichter Rückgang erwartet wird, dürfte die Profitabilität besser ausgefallen sein.

ZIELE: Der Konzern hat ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im unteren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von 11 Prozent in Aussicht gestellt. Darin enthalten sind Restrukturierungskosten von 80 Millionen Franken. Auf eine Gewinnprognose für das Gesamtjahr verzichtete Schindler erneut. 2023 hatte das Unternehmen einen Reingewinn von 935 Millionen erzielt.

PRO MEMORIA: Mitte Dezember hat Verwaltungsratspräsident und Konzernchef Silvio Napoli seinen Abgang nach 30 Jahren beim Lifthersteller angekündigt. Zu seinem Nachfolger als CEO wurde Paolo Compagna ernannt, der sein Amt Anfang Februar angetreten hat. Compagna ist seit 2015 Mitglied der Konzernleitung und war bislang Chief Operating Officer.

Zum Übergangspräsidenten wurde Josef Ming (Jahrgang 1958) erkoren, der an der nächsten Generalversammlung vom 25. März in den Verwaltungsrat gewählt werden soll. Ming wird das Mandat in einem 40-Prozent-Pensum während maximal zwei Jahren ausüben. Er ist derzeit Partner bei der Beratungsfirma Bain & Company. Danach solle wieder ein interner Verwaltungsratspräsident in einer "langfristig ausgerichteten Vollzeitposition" ernannt werden.

Schindler hat am 6. November ein Rückkaufprogramm für Namenaktien und Partizipationsscheine im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Franken gestartet. Dieses soll spätestens im November 2026 abgeschlossen sein.

Zudem ist Schindler weiter vorangekommen mit der Bewältigung der Altlasten, die dem Konzern in der Vergangenheit die Ergebnisse verhagelt hatten. Der Lift- und Rolltreppenhersteller hatte sich in der Vergangenheit einen Berg an Aufträgen einverleibt, die schlechte Margen haben. Mittlerweile sind laut Napoli über 85 Prozent der Altlasten verdaut.

AKTIENKURS: Die Schindler-Partizipationsscheine haben seit Anfang Jahr einen Anstieg um beinahe 4 Prozent verzeichnet, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI eine Zunahme um 8 Prozent verzeichnet hat. Im letzten Jahr stiegen die Papiere um knapp 20 Prozent.

Website: www.schindler.ch

ab/jl/jb/an