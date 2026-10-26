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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Schibsted ASA (B) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Schibsted ASA (B) lädt am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,02 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Schibsted ASA (B) -2,890 NOK je Aktie verloren.
11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Schibsted ASA (B) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,66 Milliarden NOK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,31 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,850 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,53 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,32 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.ch
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