Ausblick: ScanSource legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ScanSource wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 860,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,93 USD aus. Im Vorjahr waren 3,64 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,72 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net