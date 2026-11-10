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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Scandinavian Astor Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Scandinavian Astor Group Registered wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,019 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Scandinavian Astor Group Registered noch 0,060 SEK je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Scandinavian Astor Group Registered nach den Prognosen von 2 Analysten 237,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 201,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 78,7 Millionen SEK umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,22 SEK, gegenüber 0,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 804,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 433,3 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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