Ausblick: Scandinavian Astor Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Scandinavian Astor Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,080 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Scandinavian Astor Group Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 70,47 Prozent auf 154,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Scandinavian Astor Group Registered noch 90,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,956 SEK im Vergleich zu 0,690 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 884,1 Millionen SEK, gegenüber 433,3 Millionen SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch