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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Savaria präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Savaria wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,350 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 242,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 224,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,38 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,960 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 984,1 Millionen CAD, gegenüber 913,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Savaria Corp
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07:01
|Ausblick: Savaria präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Savaria veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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04.08.26
|Ausblick: Savaria informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Savaria Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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