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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Telecom Company Bearer stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Saudi Telecom Company Bearer wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,694 SAR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,37 Prozent verringert. Damals waren 0,820 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent auf 20,15 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,26 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,85 SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,97 SAR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 81,29 Milliarden SAR aus, nachdem im Vorjahr 77,82 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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