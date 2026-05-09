Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie 123570989 / SA15M1HH2NH5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.05.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert am 10.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,32 SAR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,41 Milliarden SAR – das wäre ein Zuwachs von 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 5,08 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,52 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,10 Milliarden SAR waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
Analysen zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Teils neue Rekorde an den US-Börsen -- Asiens Börsen machen schlussendlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.