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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs Aktie 123570989 / SA15M1HH2NH5

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09.05.2026 07:01:06

Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
118.60 SAR -2.79%
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Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert am 10.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,32 SAR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,41 Milliarden SAR – das wäre ein Zuwachs von 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,13 Milliarden SAR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 SAR, wohingegen im Vorjahr noch 5,08 SAR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,52 Milliarden SAR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,10 Milliarden SAR waren.

Redaktion finanzen.ch

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