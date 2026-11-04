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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,36 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 SAR erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 39,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,16 Milliarden SAR. Dementsprechend gehen die Experten bei Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden SAR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,66 SAR im Vergleich zu 5,08 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 11,25 Milliarden SAR, gegenüber 8,10 Milliarden SAR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
Analysen zu Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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