Ausblick: SATO zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SATO stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 43,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SATO ein EPS von 37,31 JPY je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 39,95 Milliarden JPY – ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SATO 37,83 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 230,50 JPY aus. Im Vorjahr waren 156,69 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 169,10 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 163,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch