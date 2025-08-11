Ausblick: SATO vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SATO wird am 12.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 35,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SATO 36,95 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,85 Milliarden JPY gegenüber 37,67 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 241,40 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 220,39 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 159,67 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 154,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

