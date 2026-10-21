Ausblick: Sartorius vz stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sartorius vz wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,630 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Sartorius vz 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 896,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sartorius vz 843,2 Millionen EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,28 EUR je Aktie, gegenüber 2,25 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 3,71 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch