Sartorius Aktie 346909 / DE0007165607
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sartorius legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sartorius wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sartorius im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 EUR je Aktie gewesen.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 843,2 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Sartorius für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 896,0 Millionen EUR aus.
21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,28 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,71 Milliarden EUR, gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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