Ausblick: Sarepta Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sarepta Therapeutics präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sarepta Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,074 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,800 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sarepta Therapeutics in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,81 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 352,2 Millionen USD im Vergleich zu 399,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -7,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 1,84 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net