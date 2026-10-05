Ausblick: Saratoga Investment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Saratoga Investment wird sich am 06.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals äussern.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,494 USD aus. Im letzten Jahr hatte Saratoga Investment einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie eingefahren.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 31,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 125,7 Millionen USD, gegenüber 131,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch