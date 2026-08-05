Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Saputo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Saputo wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,448 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Saputo ein EPS von 0,400 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,28 Prozent auf 4,34 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Saputo noch 4,63 Milliarden CAD umgesetzt.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,06 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,64 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 17,95 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 17,55 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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