Ausblick: Sapporo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sapporo wird am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 758,92 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 4821,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sapporo 15,42 JPY je Aktie vermeldete.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 124,30 Milliarden JPY gegenüber 126,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,36 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 779,19 JPY, während im vorherigen Jahr noch 50,02 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 513,05 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 506,86 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.ch