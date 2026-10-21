Sapphire Foods India Aktie 137789746 / INE806T01020
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sapphire Foods India legt Quartalsergebnis vor
Sapphire Foods India wird am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,263 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 34,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,400 INR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 16,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,63 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,797 INR, gegenüber -0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 35,33 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,25 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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