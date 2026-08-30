Ausblick: Sany Heavy Energy A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sany Heavy Energy A wird am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,046 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sany Heavy Energy A 0,250 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,68 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,41 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,918 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,78 Milliarden CNY, gegenüber 27,32 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch