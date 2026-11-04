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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Santen Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Santen Pharmaceutical wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 31,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,44 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 72,80 Milliarden JPY gegenüber 69,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 121,42 JPY im Vergleich zu 114,04 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 305,49 Milliarden JPY, gegenüber 291,62 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Santen Pharmaceutical Co LtdShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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