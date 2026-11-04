Ausblick: Santen Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Santen Pharmaceutical wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 31,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 24,44 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 72,80 Milliarden JPY gegenüber 69,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 121,42 JPY im Vergleich zu 114,04 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 305,49 Milliarden JPY, gegenüber 291,62 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net