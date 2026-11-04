Ausblick: Sansera Engineering informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sansera Engineering präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 16,54 INR. Dies würde einem Zuwachs von 43,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sansera Engineering 11,56 INR je Aktie vermeldete.

Sansera Engineering soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,73 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 70,33 INR, während im vorherigen Jahr noch 52,09 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,62 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 34,79 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net