Sansera Engineering Aktie 113618734 / INE953O01021
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sansera Engineering gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sansera Engineering präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 15,61 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sansera Engineering 10,05 INR je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,66 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,85 Milliarden INR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,12 INR, gegenüber 52,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 42,06 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,98 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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