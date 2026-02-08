Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
Der richtige Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg am Aktienmarkt - Gutes Timing ist gefragt
Krypto-Märkte trotz Blutbad vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
eToro entdecken

Sansera Engineering Aktie 113618734 / INE953O01021

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Sansera Engineering gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Sansera Engineering
1850.50 INR -2.15%
Kaufen Verkaufen

Sansera Engineering präsentiert am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 12,59 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,19 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 18,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,60 Milliarden INR gegenüber 7,28 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 47,05 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 37,41 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 33,80 Milliarden INR, gegenüber 29,98 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch