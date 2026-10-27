Ausblick: Sanoma-WSOY präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sanoma-WSOY wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,905 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sanoma-WSOY 0,340 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Sanoma-WSOY im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 541,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 515,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,94 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,807 EUR, gegenüber 0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch