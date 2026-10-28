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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sandisk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sandisk öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 24 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 46,67 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6122,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sandisk 0,750 USD je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sandisk in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 364,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 10,72 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 216,01 USD aus. Im Vorjahr waren 73,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 49,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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