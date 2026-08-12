Samsonite International Aktie 13120238 / LU0633102719
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Samsonite International legt Quartalsergebnis vor
Samsonite International wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,390 HKD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 862,7 Millionen USD für Samsonite International, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 6,75 Milliarden HKD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,62 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 27,27 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Samsonite International S.A.
|
07:01
|Ausblick: Samsonite International legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Samsonite International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: Samsonite International stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.03.26
|Erste Schätzungen: Samsonite International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Samsonite International S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.