Ausblick: Samsara A legt Quartalsergebnis vor

Samsara A stellt am 03.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 USD aus. Im letzten Jahr hatte Samsara A einen Verlust von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Samsara A nach den Prognosen von 19 Analysten 483,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 391,5 Millionen USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,718 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch