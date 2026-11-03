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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sampo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Sampo wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,272 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Sampo 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,68 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 29,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sampo 3,79 Milliarden USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,22 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,50 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 13,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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