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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Samhi Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Samhi Hotels öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,30 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,93 Milliarden INR in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,69 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 25,61 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,17 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 12,48 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Samhi Hotels Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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