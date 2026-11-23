Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B wird am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,100 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Registered B nach der Prognose von 1 Analyst 484,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 859,0 Millionen SEK umgesetzt worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,397 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -2,040 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,83 Milliarden SEK, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net