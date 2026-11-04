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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: SaltX Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SaltX Technology wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SaltX Technology noch -0,080 SEK je Aktie verloren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SaltX Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 2,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 44,0 Millionen SEK waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu SaltX Technology Holding
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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