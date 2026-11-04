Ausblick: SaltX Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SaltX Technology wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,110 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SaltX Technology noch -0,080 SEK je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SaltX Technology in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 241,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 2,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,440 SEK, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,0 Millionen SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 44,0 Millionen SEK waren.

Redaktion Finanzen.net