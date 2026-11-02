|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: SalMar AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SalMar AS wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,83 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 NOK erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll SalMar AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,40 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,85 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 19,70 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,07 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,25 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 32,10 Milliarden NOK, gegenüber 27,34 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu SalMar ASAShs
|
07:01
|Ausblick: SalMar AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: SalMar AS legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.08.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Ausblick: SalMar AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.26
|Erste Schätzungen: SalMar AS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SalMar ASAShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.