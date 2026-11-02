Ausblick: SalMar AS verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SalMar AS wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,83 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 NOK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll SalMar AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,40 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,85 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 19,70 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 26,07 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,25 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 32,10 Milliarden NOK, gegenüber 27,34 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net