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Sally Beauty Holdings Aktie 2785762 / US79546E1047

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Sally Beauty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sally Beauty Holdings
12.27 CHF 0.39%
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Sally Beauty wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,534 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Sally Beauty im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 939,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 933,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,89 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,70 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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