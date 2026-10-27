Ausblick: SAKURA Internet stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAKURA Internet wird sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 36,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -7,550 JPY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,70 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 43,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 8,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 80,07 JPY je Aktie, gegenüber 5,40 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 47,68 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 35,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch