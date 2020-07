Ausblick: Sakata Seed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sakata Seed präsentiert in der am 13.07.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2020 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 30,09 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 37,32 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 18,60 Milliarden JPY gegenüber 19,01 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 139,00 JPY im Vergleich zu 152,69 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 62,30 Milliarden JPY, gegenüber 62,75 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch