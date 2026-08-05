Sai Life Sciences Aktie 140605954 / INE570L01029
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sai Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sai Life Sciences wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sai Life Sciences im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,90 INR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 5,72 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,96 Milliarden INR in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,99 INR je Aktie, gegenüber 16,63 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 26,18 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 21,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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