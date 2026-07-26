Ausblick: Sagar Cements veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Sagar Cements wird sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

1 Analyst schätzt, dass Sagar Cements im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,600 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Sagar Cements nach den Prognosen von 2 Analysten 6,97 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 30,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,79 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch