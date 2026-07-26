Sagar Cements Aktie 112992582 / INE229C01021
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: Sagar Cements veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sagar Cements wird sich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass Sagar Cements im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,600 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,570 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Sagar Cements nach den Prognosen von 2 Analysten 6,97 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,71 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,20 INR, gegenüber -0,060 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 30,35 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,79 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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