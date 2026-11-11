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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Saga Communications A präsentiert Quartalsergebnisse
Saga Communications A lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Saga Communications A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Saga Communications A noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 27,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,520 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 104,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 107,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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