Sachem Capital Aktie 34479920 / US78590A1097
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Sachem Capital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sachem Capital öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,003 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sachem Capital noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Sachem Capital 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 11,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Sachem Capital 10,8 Millionen USD umsetzen können.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,013 USD, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 44,7 Millionen USD im Vergleich zu 45,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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