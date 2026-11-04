|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Sabre legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sabre stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,023 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sabre noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 715,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 731,8 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,045 USD, gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,89 Milliarden USD im Vergleich zu 2,77 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sabre Corp
|
04.11.26
|Ausblick: Sabre legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Sabre gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Sabre präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Sabre stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Sabre Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.