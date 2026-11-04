Ausblick: SAB Biotherapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAB Biotherapeutics präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,275 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,210 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,213 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,790 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net