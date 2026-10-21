S&T Bancorp Aktie 968004 / US7838591011
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: S&T Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
S&T Bancorp stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,986 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte S&T Bancorp 0,910 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,7 Millionen USD – ein Minus von 26,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem S&T Bancorp 145,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,49 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 422,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 568,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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