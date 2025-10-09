Ausblick: Ryohin Keikaku zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ryohin Keikaku wird am 10.10.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,41 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ryohin Keikaku noch 15,22 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Ryohin Keikaku im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 192,48 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,97 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 93,36 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 78,55 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 782,95 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 661,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch